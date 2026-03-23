Antoine Griezmann verlässt Atlético de Madrid und wechselt im Juni zu Orlando City

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Antoine Griezmann wird diesen Sommer Atlético de Madrid verlassen und zu Orlando City und der Major League Soccer wechseln, wie lokale spanische Medien berichteten. Es wird nicht mitten in der Saison passieren, wie Orlando es wollte und Atleti befürchtete, aber der Deal wird tatsächlich im Juni 2026 zustande kommen und damit Griezmanns glanzvolle Karriere bei Atlético de Madrid beenden, wo er zum besten Torschützen des Vereins wurde.

Da die nationale Liga eingestellt wurde und keine internationalen Verpflichtungen mehr hat, nachdem er 2024 seine französische Nationalmannschaft beendete, wird Griezmann nach Orlando reisen, um seinen neuen Vertrag bei "the Lions" zu unterschreiben, dem Spitznamen für Orlando City SC, ein Team, das 2010 gegründet wurde und 2015 der MLS beitrat. Doch bevor er Mitte der MLS-Saison zu Orlando City wechselt, wird Griezmann seine Saison bei Atleti beenden, wo er nächsten Monat im Finale um die Copa del Rey kämpfen wird, sowie im Champions-League-Viertelfinale gegen Barcelona.

Orlando City hat einen Titel gewonnen, den US Open Cup (der älteste Fußballwettbewerb in den USA, der auf das Jahr 1914 zurückgeht). In der MLS war ihr bestes Postseason-Ergebnis das Halbfinale 2024, und ein Jahr zuvor belegten sie den zweiten Platz in der regulären Saison.