Antoine Fuquas Michael-Jackson-Biopic erhält einen Veröffentlichungstermin am 18. April 2025

Da Biopics im Moment der letzte Schrei sind, war es nur natürlich, dass der King of Pop selbst bald eines erhalten würde. Lionsgate hat gerade bekannt gegeben, dass sein Michael-Jackson-Biopic "Micheal" am 18. April 2025 weltweit in die Kinos kommen wird.

Der Film unter der Regie von Antoine Fuqua soll am 22. Januar in Produktion gehen. Die Dreharbeiten sollten ursprünglich im vergangenen Jahr beginnen, verzögerten sich aber aufgrund des SAG-AFTRA-Streiks. Was den Vertrieb betrifft, so bringt Lionsgate den Film in den USA heraus und Universal kümmert sich um den weltweiten Vertrieb.

Der Film wurde von Graham King von Bohemian Rhapsody produziert und spielt Michaels Neffe Jaafar Jackson in der Hauptrolle. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Drehbuchautor John Logan, der zuvor an Filmen wie Skyfall, Alien: Covenant und Gladiator gearbeitet hat.

Danke, Deadline.