Ant-Man's Memoiren sind echt und Sie können eine physische Kopie kaufen

Es stellt sich heraus, dass Ant-Man and The Wasp: Quantumania nicht die Marvel Cinematic Universe's oder Scott Lang's größte Veröffentlichung des Jahres sein wird, da diese Rolle nun auf die tatsächlich echten Ant-Man Memoiren Look Out For The Little Guy.

Dieses Buch wird 20 Geschichten enthalten, die Scott Lang's Zeit (und im weiteren Sinne Paul Rudd's Zeit, schätzen wir) als Superheld, Avenger, Vater und vor allem als "Jedermann" aufzeichnen. In der Beschreibung heißt es, dass die Memoiren "das Herz, den Humor und die Demut einfangen werden, die Scott Lang zu einem beliebten Charakter unter den Fans gemacht haben".

Während dies wie ein Marketing-Plot erscheinen mag (und das ist es bis zu einem gewissen Grad), ist das Buch auch sehr real und wird am 5. September 2023 auf der ganzen Welt zum Preis von 26,99 $ debütieren, wobei Vorbestellungen ab sofort möglich sind.

Über das Buch hat Lang (oder vielleicht Rudd, es ist schwer zu sagen) gesagt: "Tauchen Sie in die Seiten meines neuen Buches Look Out for the Little Guy ein, um alles darüber zu lesen, wie es ist, der kleine Kerl (und manchmal der sehr, sehr große Kerl) zu sein, der alle Widrigkeiten überwindet, um Thanos zu besiegen."

Während Sie einen Blick auf das Buchcover unten werfen können, wenn Sie auf dem Zaun sind, eine Kopie abzuholen, kann vielleicht Bruce Banner's kurze Rezension unten helfen, Sie zu beeinflussen.

"Stellt den Mann hinter dem Helden vor und den Helden, den ich Freund nenne."