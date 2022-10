Ant-Man and The Wasp: Quantumania Trailer sieht Jonathan Majors zurück als Kang

HQ

Während wir noch darauf warten, dass Black Panther: Wakanda Forever in den Kinos landet, haben die Marvel Studios und Disney bereits den ersten Trailer für den Marvel Cinematic Universe-Film veröffentlicht, der der Wakanda-Geschichte folgen wird.

Genau dieser Film ist Ant-Man and The Wasp: Quantumania, und in diesem Film werden Paul Rudd und Evangeline Lillys Scott Lang und Hope van Dyne wieder ins Quantenreich reisen, wo sie auf Jonathan Majors' Kang the Conqueror stoßen, der verspricht, Scott und seine Familie im Austausch für ihre Hilfe in ihr Universum zurückzubringen.

Unnötig zu sagen, dass der Film mit einem Quantum Realm-Setting viele lebendige Orte und Ausblicke zu haben scheint, aber wir werden all dies in Aktion auf der großen Leinwand sehen, wenn der Film am 17. Februar 2023 startet. Schauen Sie sich den Trailer unten an.