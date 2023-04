HQ

Viele waren neugierig, wann Avatar: The Way of Water seinen Weg zu Disney+ finden wird, daher ist es irgendwie lustig, dass einer der anderen großen Filme des Unternehmens nur drei Monate nach seiner Premiere auf der großen Leinwand erscheint.

Der folgende Trailer zeigt, dass Ant-Man and the Wasp: Quantumania am 17. Mai auf Disney+ verfügbar sein wird, was bedeutet, dass wir nur noch drei Wochen davon entfernt sind, es zu Hause zu genießen, obwohl Avatar 2 zwei Monate älter ist ...