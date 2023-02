Ant-Man and the Wasp: Quantumania erleidet am zweiten Wochenende einen starken Kassenrückgang

HQ

Das Gespräch um das MCU dreht sich seit einiger Zeit oft darum, ob die aktuellen Filme und TV-Shows an den Erfolg der bisherigen Superheldenfilme anknüpfen können. Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania, das die Ära von Kang einläutet, scheint es, als hätte dies eine Mini-Renaissance für Marvel sein können.

Stattdessen hat der Film jedoch unter meist mittelmäßigen Kritiken gelitten, und jetzt hat er den schlimmsten Rückgang am zweiten Wochenende für einen MCU-Film an der Kinokasse erlebt.

Der Rückgang für Ant-Man and the Wasp: Quantumania vom ersten zum zweiten Wochenende beträgt 69% in den USA. Der Film ging von 106 Millionen Dollar auf nur 32,2 Millionen Dollar an seinem zweiten Wochenende.

Damit liegt es hinter Thor: Love und Thunder, die an ihrem zweiten Wochenende einen Rückgang von 67% verzeichneten. Black Widow erging es sogar noch besser, obwohl es gleichzeitig auf Disney+ veröffentlicht wurde.

