Ant-Man and the Wasp: Quantumania Drehbuchautor wehrt sich gegen die negativen Kritiken

Ant-Man and the Wasp: Quantumania hatte nicht die herausragendsten Veröffentlichungen. Mit 48% auf Rotten Tomatoes zum Zeitpunkt des Schreibens und einem starken Rückgang an der Kinokasse am zweiten Wochenende scheint Marvels neuester Blockbuster die Erwartungen der Fans nicht erfüllt zu haben.

Der Drehbuchautor des Films, Jeff Loveness, war von der Negativität gegenüber dem Film überrascht. In einem Interview mit The Daily Beast sagte er kürzlich: "Ich bin wirklich stolz auf das, was ich für Jonathan [Majors] und Michelle Pfeiffer geschrieben habe. Ich dachte, das wäre gutes Zeug, weißt du? Und so war ich einfach niedergeschlagen, und ich war wirklich traurig darüber."

Loveness' Wahrnehmung änderte sich, als er den Film in einem Kino umgeben von Fans sehen konnte. "Ich dachte: 'Verdammt! Nein, [die Bewertungen] sind falsch! Ich habe Recht! MODOK ist großartig!" Ich bin insgesamt ziemlich zufrieden damit, und ich denke, ich habe diese Woche gelernt, wie man einen Schlag einstecken kann. Und jetzt, da ich gelernt habe, dass es nicht so schlimm ist, kann ich einfach weitermachen."

