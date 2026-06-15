Antikes Schwert, das von einem sechsjährigen Kind in Norwegen entdeckt wurde

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Was zunächst wie ein rostiges Metallstück aussah, stellte sich als ein seltener historischer Fund heraus. Während eines Schulausflugs in Gran, Norwegen, entdeckte der sechsjährige Henrik Refsnes Mørtvedt ein altes Schwert, das aus dem Boden ragte. Lehrer kontaktierten schnell Archäologen, die feststellten, dass das Objekt etwa 1.300 Jahre alt war.

Es wird angenommen, dass das Schwert aus der Wikingerzeit stammt. Es handelt sich um ein Eisenschwert, eine Waffe, die deutlich seltener ist als die bekannteren zweischneidigen Wikingerschwerter.

Die Entdeckung erfolgte in Hadeland, einem Gebiet, das seit langem für seine archäologischen Überreste bekannt ist. Das Schwert wurde nun ins Kulturmuseum in Oslo gebracht, wo es gereinigt, konserviert und genauer untersucht wird, unter anderem durch Röntgenanalysen.