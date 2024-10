Antikes Grab im Weltwunder Petra entdeckt

HQ

Als UNESCO-Weltkulturerbe und eines der sieben Weltwunder ist Petra ein Ort, der den meisten bekannt ist, wie wir uns vorstellen können. Selbst wenn du es nur kennst, weil du es für dein Wüstenreich in Civilization erschaffen hast, ist es ein Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollte, und es birgt immer noch Geheimnisse.

Archäologen entdeckten kürzlich ein geheimes Grab in Petra, in dem sich die Skelette von zwölf Personen befinden. Mit einem Alter von Kindern bis zu Erwachsenen, und Männern und Frauen, die sich in dem Grab befinden, war es eine unglaubliche Entdeckung für die Archäologen.

Es ist derzeit nicht klar, was der Zweck des Grabes ist, aber die Forscher hoffen, dass es Geheimnisse über das nabatäische Königreich enthüllen kann, das uns bis heute ein Rätsel ist.

