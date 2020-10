Anti-Golf-Simulation What The Golf? locht noch diesen Monat auf Steam ein

Nach mehr als einem Jahr PC-Exklusivität im Epic Games Store wird What The Golf? am 22. Oktober nun auch auf Steam veröffentlicht. Das alberne "Nicht-Golf"-Spiel enthält alle Inhalte, die zuvor auf anderen Plattformen veröffentlicht wurden, darunter den lokalen Zwei-Spieler-Modus (der übrigens via Steam Remote Play Together verfügbar sein wird) und das Sporty-Sports-Update. Außerdem soll sehr bald ein "sehr geheimes Feature" enthüllt werden, meint Entwickler Triband.

What The Golf? ist eine Minispielsammlung mit Aktivitäten, die alle nicht so richtig der Definition von Golf entsprechen. Dank einer anständigen Portion Slapstick-Humor, allerhand lustiger Bühnen und Gimmicks, und nicht zuletzt dank des verrückten Koop-Potentials sind im Epic Games Store, auf Nintendo Switch und über Apple Arcade bereits einige echte Nicht-Golf-Kenner herangewachsen. Wer sich das Game selbst anschauen möchte, findet aktuell bereits eine Demo von What The Golf? auf Steam.