Anti-Mafia-Ermittler beschlagnahmen Vermögenswerte im Wert von mehr als 200 Millionen Euro aus dem Netzwerk des verstorbenen Mafiabosses

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Die Behörden in Italien haben Vermögenswerte im Wert von mehr als 200 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter Villen, Autos und Bargeld sowie eine Vielzahl weiterer Gegenstände aus dem Netzwerk des sizilianischen Mafiabosses Matteo Messina Denaro.

Laut BBC wird angenommen, dass die Gelder der Höhepunkt von vier Jahrzehnten Drogenhandel sind, der mit dem ehemaligen Leiter der Cosa-Nostra-Gruppe verbunden ist. Messina Denaro starb 2023, nachdem er nach mehr als drei Jahrzehnten auf der Flucht festgenommen worden war. Er war wegen mehrerer Morde zu lebenslanger Haft verurteilt worden und wegen Entführung und Tötung eines zwölfjährigen Jungen, der der Sohn eines Mafia-Mannes war, der zum Informanten geworden war, verurteilt worden.

Drei Personen wurden festgenommen und acht Firmen wurden als Teil der Beschlagnahmung identifiziert, darunter Immobilienunternehmen. Giovanni Melillo, Leiter der Nationalen Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft, sagte, die Beschlagnahme "ziele darauf ab, die Reform einer kriminellen Organisation zu verhindern, die bis vor wenigen Jahren existierte."

"Die Beschlagnahmung dieses Reichtums bedeutet, den Desintegrationsprozess [der kriminellen Gruppe] fortzusetzen und Strukturen wiederherzustellen, die in der Lage sind, die volle einschüchternde Macht sowie den wirtschaftlichen und sozialen Einfluss der Cosa Nostra auf globaler Ebene zu projizieren", sagte er.