Anthropics Claude führt nach der schwarzen Liste des Pentagon App-Charts an

Der KI-Chatbot Claude ist nach seiner Blacklist durch das Pentagon an die Spitze der App-Store-Rankings in den USA gestiegen. Entwickelt von Anthropic, kletterte Claude auf Platz 1 unter den kostenlosen iPhone-Apps in den Vereinigten Staaten und überholte ChatGPT, nachdem das Verteidigungsministerium die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen abgebrochen hatte.

Für diejenigen, die es nicht kennen: Der Anstieg folgte auf einen öffentlichen Konflikt zwischen Anthropic und der Trump-Administration. Verteidigungsminister Pete Hegseth bezeichnete das Unternehmen als "Lieferkettenrisiko", nachdem CEO Dario Amodei sich geweigert hatte, die Beschränkungen für den Einsatz seiner KI für Massenüberwachung oder vollautonome Waffen zu lockern. Präsident Donald Trump kritisierte das Unternehmen in den sozialen Medien, und das Pentagon schloss stattdessen einen Deal mit OpenAI, um KI-Tools für geheime militärische Netzwerke bereitzustellen.

Trotz (oder vielleicht gerade wegen) des Streits meldete Anthropic ein rekordverdächtiges Wachstum (über Sensor Tower und Downdetector). Das Unternehmen teilte mit, dass die täglichen Anmeldungen letzte Woche Rekordhochstände erreichten, obwohl der Anstieg kurzzeitig zu Dienstausfällen führte, die es als "beispiellose Nachfrage" bezeichnete. Analysten weisen darauf hin, dass der Vorfall einen politischen Streit um KI-Ethik in einen kommerziellen Auftrieb verwandelt hat, wobei Nutzer zu Claude strömen, während die Debatte darüber zunimmt, wie künstliche Intelligenz in der nationalen Sicherheit eingesetzt werden sollte...