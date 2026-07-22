Anthropic zahlt 1,5 Milliarden Dollar nach Missbrauch von Büchern zum Training eines KI-Chatbots

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Nach einer Sammelklage von unzufriedenen Autoren und Verlagen wegen des Missbrauchs urheberrechtlich geschützter Bücher durch Anthropic zahlt das Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar in einer Einigung. Die Einigung wurde zunächst im September letzten Jahres zwischen beiden Parteien vereinbart, aber diese Woche vom US-Bezirksrichter Araceli Martinez-Olguin genehmigt.

Laut Reuters ist dies die größte bekannte Einigung in einem US-Urheberrechtsfall, da Autoren und Verlage Anthropic vor Gericht verklagen, nachdem es beschuldigt wurde, urheberrechtlich geschütztes Material zum Training seines KI-Chatbots Claude verwendet zu haben. Das mag wie ein Sieg für Autoren erscheinen, die nicht wollen, dass ihre Bücher für KI-Training verwendet werden, aber im vergangenen Jahr stellte das Gericht fest, dass das Training von KI an Büchern als Fair Use angesehen wurde, wie von der stellvertretenden Generaljustiziarin von Anthropic, Aparna Sridhar, dargelegt.

"Wir freuen uns, dass mehr als 91 % der Autoren und Verlage, die von der Einigung betroffen sind, ihren Anteil an der Zahlung geltend gemacht haben, und wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit abzuschließen." sagte Sridhar.

Auf der anderen Seite des Gerichtssaals sagte der leitende Anwalt der Autoren, Justin Nelson: "Es ist die größte bekannte Urheberrechtsrückgewinnung in der Geschichte. Wir freuen uns darauf, die Verteilung so schnell wie möglich an die Klasse zu verteilen."

Das Training des Chatbots Claude mit den Büchern galt als Fair Use, aber Anthropic hatte mehr als 7 Millionen raubkopierte Bücher in einer Zentralbibliothek aufbewahrt, was nicht als Ausbildungsmethode für Claude entschuldigt werden konnte.