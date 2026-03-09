Anthropic verklagt das Pentagon nach Schwarzer Liste

HQ

Anthropic, das US-amerikanische Unternehmen für künstliche Intelligenz, hat in Kalifornien eine Bundesklage eingereicht, um das Pentagon daran zu hindern, es auf eine schwarze Liste der nationalen Sicherheitslieferketten zu setzen. Das Unternehmen behauptet, die Einweisung sei rechtswidrig und verletzte seine Meinungsfreiheit und die Rechte auf ein faires Verfahren.

Wie sie (über Reuters) sagen: "Diese Maßnahmen sind beispiellos und rechtswidrig. Die Verfassung erlaubt der Regierung nicht, ihre enorme Macht auszuüben, um ein Unternehmen für seine geschützte Meinungsäußerung zu bestrafen."

Anthropisch

Der Streit begann, nachdem Anthropic sich weigerte, Leitplanken zu entfernen, die verhindern, dass seine KI-Modelle für autonome Waffen oder inländische Überwachung eingesetzt werden. Verteidigungsminister Pete Hegseth bezeichnete Anthropic als Risiko für die nationale Sicherheit. Präsident Donald Trump ordnete außerdem einen sechsmonatigen Ausstieg von Anthropic aus Regierungsaufträgen an.

CEO Dario Amodei betonte, dass Anthropics KI nicht zuverlässig genug für autonome Waffen sei, und warnte, dass die Nutzung für die inländische Überwachung grundlegende Rechte verletzen würde. Das Ergebnis der Klage könnte einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie KI-Unternehmen Beschränkungen für militärische Anwendungen ihrer Technologie aushandeln. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt...

