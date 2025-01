Anthony und Joe Russo verraten, warum sie für zwei neue Avengers-Filme zurückgekehrt sind

HQ

Es ist lange her, dass wir einen Avengers-Film gesehen haben, und obwohl die Qualität des Marvel-Produkts in dieser Zeit nach Meinung vieler nachgelassen hat, besteht die Hoffnung, dass ein großes Team dazu beitragen könnte, das Selbstvertrauen wieder zu stärken. Aus diesem Grund sind Joe und Anthony Russo zurück, zusammen mit Drehbuchautor Steven McFeely für Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars.

Im Gespräch mit Empire sagte Anthony Russo, dass es nicht immer eine beschlossene Sache war, zu Marvel zurückzukehren. "Endgame war das Ende, und es dauerte eine Weile, bis wir anfingen, darüber nachzudenken, dass es etwas anderes als ein Ende ist", sagte er.

Während die Beziehungen zu den Chefbossen bei Marvel immer gut waren, wussten die Russos einfach nicht, wohin sie die Geschichte als nächstes führen sollten. "Es gab Ideen, die wir versucht haben, uns in den Kopf zu setzen, die dieser vorausgingen, und wir haben einfach nie die Geschichte gefunden." sagte Joe Russo.

"Ich erinnere mich, dass ich Steve [McFeely] anrief und sagte: 'Hey, verrückte Idee. Was denkst du, wenn wir alle zurückgehen und Secret Wars machen?" Und er sagte: 'Verdammt noch mal. Absolut nicht.' Und am nächsten Morgen um 7.30 Uhr riefst du an und sagtest: 'Okay, ich habe eine Idee.' "

Wir werden bis 2027 warten, um herauszufinden, was diese Idee war, aber wir haben auch Avengers: Doomsday im Jahr 2026 auf unseren Bildschirmen, also werden wir bald mehr von diesem Superhelden-Team sehen.