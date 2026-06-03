Anthony Starrs Homelander-Anzug wird versteigert, das aktuelle Gebot liegt bei 10.000.000.000 Dollar

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Jetzt, da The Boys offiziell zu Ende ist, braucht Prime Video nicht mehr die verschiedenen Kostüme und Requisiten, die es geschaffen hat, um die Serie zum Leben zu erwecken, und es verschwendet keine Zeit, diese Gegenstände aus den Händen zu nehmen.

Propstore veranstaltet eine The Boys -Auktion, bei der eine Menge Gegenstände aus der Show verfügbar sind, um Gebote abzugeben. Es gibt von Schauspielern getragene Kostüme für Queen Maeve, Black Noir, Soldier Boy, Firecracker, A-Train und mehr, dazu Requisiten wie Soldier Boys Schild, Ryans VoughtStation 5-Konsole und russische Propaganda. Die meisten dieser Gegenstände werden für Hunderte oder Tausende von Dollar verkauft, da die aktuellen Gebote anlaufen, aber das eigentliche Kronjuwel ist Anthony Starrs Homelander-Kostüm, das Hauptkostüm, das derzeit für astronomische Gebühren verkauft werden soll.

Das aktuelle Gebot auf die Farbe beträgt beeindruckende 10.000.000.000 Dollar, obwohl sich dies irgendwann ändern könnte, da noch 27 Tage bis zur Auktion verbleiben. Also ja, du hast noch etwas Zeit, um ein paar Cent zusammenzutreiben und ein höheres Gebot abzugeben... Es ist auch wahrscheinlich, dass der Anzug nicht so teuer verkauft wird und es sich um einen Scherz handelt, denn das würde ihn zum teuersten Unterhaltungsmemorabilia aller Zeiten machen, mit einem astronomischen Vorsprung.

Es sollte auch erwähnt werden, dass diese Auktion als "Teil 1" gilt, was darauf hindeutet, dass in Zukunft noch mehr Erinnerungsstücke und Kostüme verkauft werden.

Würdest du 10.000.000.000 Dollar für das Homelander-Kostüm zahlen?