Anthony Starr über Homelander-Memes: "Ich werde für nichts von diesem **** bezahlt, aber ich bin überall"

Jetzt, da wir uns immer mehr einer neuen Staffel von The Boys nähern und Homelander auch in einer Vielzahl von Crossover-Events auftaucht, darunter Call of Duty in der Vergangenheit und Mortal Kombat 1 in der Zukunft, taucht der Schauspieler, der den ikonischen Charakter Anthony Starr darstellt, überall auf.

Da der Schauspieler auch Gegenstand verschiedener Memes ist, die auf Homelander basieren, hat er nun in einem öffentlichen Interview an der Seite von Laz Alonso (der in der Serie Mother's Milk spielt) darüber gesprochen, eine Meme-Sensation zu werden.

Alonso erklärte: "Ich bekomme alle Homelander-Memes und dann schicke ich sie ihm. Es ist wahr, diese Memes haben gerade mein verdammtes Leben gemacht. Ich liebe sie, ich lache laut wie zu Hause, sie sind fantastisch. Wenn Sie also ein Meme-Ersteller sind, tun Sie es weiter."

Starr mischte sich dann ein: "Ja, aber auch, scheiß drauf. Wenn Sie ein Meme-Ersteller sind... Bezahle mich. Ich werde für diesen Scheiß nicht bezahlt, aber ich bin überall."

Hast du ein Lieblings-Homelander-Meme?