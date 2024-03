Anthony Mackie spricht über begrenzte Kreativität bei Marvel

Anthony Mackie ist eines der Gesichter, die anscheinend die neue Generation von Marvel-Helden anführen werden, während das MCU einen großen Schritt weg von seiner Vergangenheit und in eine scheinbar sehr wackelige Zukunft macht.

Mackie mag der neue Captain America des MCU sein, aber er schaufelt keine Propaganda für die Marvel-Maschinerie. Im Gespräch mit der Radio Times verglich Mackie die Arbeit an einem Marvel-Film mit seiner neuen TV-Show Twisted Metal.

"Ich würde sagen, dass die Marvel-Sache völlig anders ist, einfach weil es so ein Raum der kontrollierten Unterhaltung ist. Es gibt nur so viel, was man tun kann. Es gibt nur eine begrenzte Menge an Kreativität, die man einbringen kann, weil Stan Lee uns so viele Inhalte gegeben hat", sagte er. "Bei diesem [Twisted Metal] war es so: 'Da sind ein Typ und ein Mädchen... Geh!« So waren wir wirklich in der Lage, die Welt um sie herum aufzubauen."

"Und das ist das Schwierige am Marvel-Universum. Es ist, als ob man nicht wirklich über die Grenzen dieser Comics hinausgehen kann."

Mackies kommender Film, Captain America: Brave New World, wurde mehrfach verschoben. Es soll immer noch Anfang nächsten Jahres erscheinen, aber die Fans machen sich keine Hoffnungen.