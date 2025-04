Anthony Mackie sagt, dass Avengers: Doomsday "das alte Marvel-Gefühl" wiederherstellen wird

HQ

Mehr Macht für dich, wenn du glaubst, dass das MCU in den letzten sechs Jahren so gut war wie die Geschichte bis zu Endgame, aber viele Fans glauben, dass das Franchise einfach nicht mehr so stark ist, seit Thanos den Eimer getreten hat. Seitdem scheint das größte Ziel weitgehend darin zu bestehen, das alte Gefühl wiederherzustellen.

Das ist etwas, was Anthony Mackie, Star von Captain America: Brave New World, mit Avengers: Doomsday glauben wird. Im Gespräch mit IGN teaserte Mackie den kommenden Team-Up-Film an. "Alle sind aufgeregt. Ich habe das Gefühl, dass es mit dem Drehbuch und der Rückkehr der Russo-Brüder großartig wird. Ich bin wirklich gespannt darauf, was dieses Projekt sein wird. Es wird dem Publikum das alte Marvel-Gefühl geben, das sie schon immer hatten."

Mackie wird neben einer massiven Besetzung in Doomsday zu sehen sein, in dem sich die alten X-Men mit den Avengers zusammentun, um es mit Robert Downey Jr.s Doctor Doom aufzunehmen. Wir müssen abwarten und sehen, ob es das alte Marvel-Gefühl wiederherstellen kann, denn trotz vieler Projekte, die genau das versprechen, sprechen wir Jahre später immer noch über das alte MCU.

Avengers: Doomsday kommt am 1. Mai 2026 auf unsere Bildschirme. Derzeit wird gedreht.