Anthony Mackie räumt mit Hollywoods Angst vor Originalität auf

HQ

Anthony Mackie ist seit langem ein bekanntes Gesicht in Hollywood, bekannt für herausragende Leistungen in 8 Mile, The Locker und natürlich als Sam Wilson/Falcon im Marvel Cinematic Universe. Mackie, der kürzlich in die Rolle des Captain America in Brave New World befördert wurde und in Peacocks Adaption von Twisted Metal mitspielte, hat mehr zu tun als je zuvor.

Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, den zunehmenden Mangel an Originalität in der Branche zu kritisieren. Im Vorfeld der zweiten Staffel von Twisted Metal äußerte Mackie seine Bedenken:

"Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es [in Hollywood] einen Mangel an frischen und neuen Ideen gibt... Jetzt ist es einfach so: 'Wir brauchen etabliertes geistiges Eigentum.' "

Er führte aus, dass Studios oft nach Projekten mit einem festen Publikum suchen, um Schuldzuweisungen zu vermeiden, wenn ein Projekt scheitert:

"Wenn es also nicht funktioniert, können wir zu unserem Chef gehen und sagen: 'Hey, es war gerechtfertigt', damit die Maus [Disney] dich nicht feuern kann."

Mackies Kommentare trafen einen Nerv in einer Zeit, in der originelle Geschichten oft für Reboots, Fortsetzungen und Spieladaptionen übergangen werden. Seine Kritik wirft eine Schlüsselfrage auf: Wie lange wird das Publikum recycelte Inhalte gegenüber kreativen Risiken akzeptieren?