Anthony Mackie hat möglicherweise einen Gastauftritt in Captain America: Brave New World verdorben

Captain America: Brave New World wird das MCU nächstes Jahr voranbringen, aber der Actionfilm mit Anthony Mackie in der Hauptrolle könnte auch einige bekannte Gesichter zurückbringen. Es scheint, dass Mackie versehentlich eine große Überraschung für den Film enthüllt hat.

Achtung: Mögliche Spoiler für Captain America: Brave New World voraus!

In einem Interview mit EW (via Gamespot) deutet Mackie an, dass Hulk (dargestellt von Mark Ruffalo) in Captain America: Brave New World auftauchen könnte. Dies wurde von Austin Medeiros auf Twitter entdeckt. Auf die Frage, inwiefern The Incredible Hulk von 2008 für Captain America 4 von Bedeutung sein könnte, antwortete Mackie: "Es ist ein anderer Film, wie er grün, ich bin schwarz."

Interessant wird es jedoch, als Mackie fortfährt: "Und wann und ob er auftaucht", bevor Harrison Ford, der im Film Thaddeus Ross und Red Hulk spielt, ihn unterbricht. Mackie antwortet daraufhin: "Nicht Red Hulk, der andere Hulk. Es gibt mehrere Hulks. Wenn er also auftaucht... "

Ob es Mackie oder Ford ist, die sich vertippt haben, können Sie versuchen, sich anhand des folgenden Clips selbst ein Urteil zu bilden. Es ist erwähnenswert, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Gerüchte darauf hindeuten, dass Hulk (der Grüne) in Captain America: Brave New World auftauchen könnte.