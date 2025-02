Anthony Mackie hasste den Helm von Captain America: "Ich habe diesen Scheiß nie wieder getragen"

HQ

The Falcon & The Winter Soldier war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte für Anthony Mackie, den Mann hinter der Maske des neuen Captain America. Er hasste den Anzug und vor allem den halb geschnittenen Lederhelm, den er trug, und in einem neuen Interview spricht der Schauspieler über seinen Unmut, wie schrecklich unbequem und verschwitzt es war, ganz zu schweigen davon, wie seine Brille ständig beschlug. Das machte die Dreharbeiten zu vielen Szenen gelinde gesagt zu einer Herausforderung. Mackie war so unglücklich, dass er einen neuen Anzug für Captain America: Brave New World verlangte und zu IGN sagte:

"Ich habe ihnen gesagt, dass ich diesen Scheiß nie wieder tragen werde"

Als Ergebnis seines Feedbacks wurde der Anzug neu gestaltet und ist nicht nur ästhetisch ansprechender, sondern auch funktionaler und einfacher zu bedienen. Ob es den Film verbessern wird, bleibt jedoch abzuwarten. Heute werden wir es herausfinden, wenn Captain America: Brave New World in den Kinos auf der ganzen Welt anläuft.

Was hältst du von Mackies neuem Anzug, ist er besser oder schlechter? Und haben Sie schon ein Ticket für die Premiere gebucht?