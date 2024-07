Anthony Mackie feiert den Unabhängigkeitstag mit neuem Captain America-Image

Nächstes Jahr werden wir in der Lage sein, in die Kinos zu gehen, um Captain America: Brave New World zu sehen, einen Film, der nach Nachdrehs, die zu einem explodierenden Budget geführt haben, bereits die Welt gegen sich zu haben scheint.

Unabhängig davon hat Anthony Mackie zur Feier des Unabhängigkeitstags in den USA auf Instagram ein neues Bild hinter den Kulissen seines Captain America geteilt, der jetzt einen Anzug trägt, der eher dem Outfit von Chris Evans' Steve Rogers ähnelt und nicht dem auffälligen weißen Anzug, der am Ende von Falcon and the Winter Soldier enthüllt wurde.

Captain America: Brave New World startet am 14. Februar 2025 in den Kinos. Was halten Sie von diesem Anzug-Redesign?