Anthony Hopkins spielt in einem Biopic über die Maserati-Familie mit

Biopics sind heute aus der Filmwelt kaum wegzudenken, denn es scheint, als gäbe es nahezu jede Woche eine neue Erzählung, die das Leben eines bedeutenden Entertainers oder Erfinders beleuchtet.

Zu den bekanntesten Beispielen aus der Automobilbranche zählen Ferrari und Lamborghini: The Man Behind the Legend. In naher Zukunft wird eine weitere italienische Dynastie ins Rampenlicht treten.

Variety berichtet, dass die Maserati-Familie die nächste ist, die die Biopic-Behandlung erhält. Der Film soll den Titel Maserati: The Brothers tragen und den Aufstieg des Autoherstellers von bescheidenen Anfängen zum Weltstar dokumentieren.

Der Film wird von der italienischen Firma Andrea Iervolino Company produziert und Anthony Hopkins wird in einer der Hauptrollen des Bankers zu sehen sein, der die Maserati-Familie finanziert und ihr auf ihrem Weg geholfen hat.

Während weitere Informationen zum Film derzeit unter Verschluss gehalten werden, wird erwähnt, dass die Dreharbeiten in Bologna sehr bald beginnen werden.