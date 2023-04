Anthony Carrigan von Barry scheint an einem NoHo Hank-Spin-off interessiert zu sein

Barrys vierte Staffel wurde offiziell auf der ganzen Welt ausgestrahlt, was bedeutet, dass wir sehen können, wie die Geschichte von Bill Haders urkomischem und widersprüchlichem Auftragskiller zu Ende geht. Aber angesichts des Erfolgs der Serie, sowohl bei der Kritik als auch in den Augen der Fans, ist die Frage nach Spin-offs, um das, was wir das Barryverse nennen werden, weiter zu erforschen, zu einem großen Gesprächsthema geworden.

Im Gespräch mit IGN hat Anthony Carrigan, der Mann, der NoHo Hank in Barry porträtiert, darüber gesprochen, ob er an einem Spin-off interessiert wäre, das dem Gangster gewidmet ist, worauf er antwortete:

"Auf subtile Weise habe ich den Hinweis fallen lassen, wie: 'Weißt du, HBO sagt, dass dieser Charakter ein Fan-Favorit ist. Was denkst du darüber, Bill?« Aber ehrlich gesagt vertraue ich Bills Einsicht, weil diese Show so eng mit seiner Vision übereinstimmt, und das ist der einzige Weg, wie ich es tun würde - wenn Bill am Ruder wäre."

Er fuhr fort: "Die Entstehungsgeschichte klingt ziemlich krass. Ich meine, nur von Tschetschenien nach Los Angeles, das könnte wirklich gut für etwas funktionieren."

In Bezug auf die Zukunft hat Barry-Schöpfer und Hauptdarsteller Hader nicht bestätigt, dass es in Zukunft Spin-offs geben wird, hat aber auch nicht ausgeschlossen, diese zu erkunden.