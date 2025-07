Anthem Server werden am 12. Januar nächsten Jahres abgeschaltet

HQ

"Hört auf, Spiele zu töten", sagte einmal jemand. Offensichtlich hat EA nicht zugehört, denn sie planen nun, endlich den Stecker aus den Servern von Anthem zu ziehen. Der von Bioware entwickelte Flop startete im Februar 2019 mit großen Ambitionen, stieß aber schnell auf Kritik wegen seines seichten Inhalts und zahlreicher Bugs.

In einem Blogpost schrieb EA:

Tag zusammen

Wir haben ein wichtiges Update zu Anthem zu teilen. Nach reiflicher Überlegung werden wir den Anthem am 12. Januar 2026 einstellen. Das bedeutet, dass das Spiel auch in den nächsten 180+ Tagen noch online spielbar sein wird. Ab heute könnt ihr keine Premium-Währung mehr im Spiel kaufen, aber ihr könnt euer Restguthaben weiterhin verwenden, bis die Server offline gehen.

Wir schätzen Ihr Engagement, Ihre Leidenschaft und Ihre Unterstützung im Laufe der Jahre sehr und möchten Ihnen dafür danken.

Eine Generalüberholung und ein Relaunch unter dem Namen Anthem 2.0 waren in Arbeit, kamen aber letztlich nicht dazu. Seitdem verweilt das Spiel still und leise im Hintergrund. Aber am 12. Januar nächsten Jahres endet die Iron Man-Fantasie offiziell, da die Server offline gehen und das Spiel völlig unspielbar wird.

Ab heute ist es nicht mehr möglich, Premium-Währung im Spiel zu kaufen. Spieler, die noch Guthaben auf ihrem Konto haben, können diese jedoch bis zur Schließung weiter ausgeben. Außerdem werden Anthem am 15. August aus der EA Play-Bibliothek entfernt.

EA legt Wert darauf, klarzustellen, dass es aufgrund der Abschaltung keine Entlassungen oder internen Umbesetzungen gibt – es ist einfach so, dass das Spiel das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat. Für Fans ist dies eine letzte Chance, sich einzuloggen, einige Missionen abzuschließen und die Welt von Anthem ein letztes Mal aufzusaugen, bevor sie für immer verschwindet.

"Enttäuschend" deckt es nicht einmal ansatzweise ab. Anthem hätte so viel mehr verdient, aber aus verschiedenen Gründen hatte es nie die Chance, wirklich zu glänzen.

Hast du früher Anthem gespielt?