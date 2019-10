Anthem liegt in den Vereinigten Staaten auf Platz fünf der Software-Charts von 2019

Anfang des Jahres erschien Anthem auf PC und Konsole. Der Titel konnte zwar viel Aufmerksamkeit nach sich ziehen, das Interesse aber nicht lange bei sich halten. Der Mangel an Inhalten, die vielen technischen Mängel und die lange Bearbeitungszeit von Bioware haben das Spiel relativ schnell wieder in die Vergessenheit geschossen. Trotz all dieser Aspekte muss es immer noch viele Leute geben, die das Game kaufen. In den Vereinigten Staaten von Amerika liegt es aktuell auf Platz fünf der meistverkauften Spiele von 2019.

Mat Piscatella, Analyst bei der NPD Group, hat über Twitter eine Liste der meistverkauften Spiele auf dem US-Markt in 2019 zusammengestellt, aus der hervorgeht, dass Anthem nach Mortal Kombat 11, Kingdom Hearts III, Madden NFL 20 und The Division 2 auf dem fünften Platz liegt. Die Liste ergibt sich aus einer Kombination von physischen und digitalen Verkaufszahlen. Das Jahr ist noch nicht vorbei, aber natürlich schon sehr weit vorangeschritten. Ob die Situation von Anthem genau so gelaufen ist, wie es der Entwickler und EA erwarteten, das ist eine andere Sache.