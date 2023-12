Anthem hat sich mindestens 5 Millionen Mal verkauft

HQ

Nachdem Bioware einige der besten und denkwürdigsten Einzelspieler-RPGs aller Zeiten entwickelt hatte, beschloss das Unternehmen plötzlich, sich mit Live-Service-Spielen zu beschäftigen und veröffentlichte 2019 Anthem. Es war ihr mit Abstand größtes und teuerstes Spiel.

Leider fehlte Bioware das Know-how, um diese Art von Spiel zu machen, und trotz eines ziemlich guten und kreativen Gameplays fehlte es in so ziemlich jeder anderen Abteilung mit einem seltsamen Beutesystem, langweiligem Leveln, einer leeren Welt und keiner wirklichen Anregung, die Leute zum Weiterspielen zu ermutigen. Dies führte zu schlechten Verkaufszahlen und Bioware setzte das Spiel schließlich ab, nachdem es zunächst versucht hatte, es zu retten. Aber wie viel hat es verkauft?

Dank eines neuen LinkedIn-Posts eines ehemaligen Bioware-Mitarbeiters, der von Timur222 auf X entdeckt wurde, haben wir nun die Antwort. Es stellte sich heraus, dass das Spiel mit zwei Millionen verkauften Einheiten in der ersten Woche ziemlich gut anfing und während seiner Lebensdauer fünf Millionen verkaufte Exemplare erreichte. Wir gehen davon aus, dass viele davon zu einem stark reduzierten Preis angeboten wurden, so dass die Zahlen allein nicht das ganze Bild ergeben - aber am Ende hatte Anthem tatsächlich ziemlich gute Verkäufe.

Glaubst du, dass es die falsche Entscheidung von Bioware und EA war, es abzusagen?