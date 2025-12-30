Anthem geht ins Grab – jetzt ist deine letzte Chance, BioWares Looter-Shooter zu spielen

HQ

Der Countdown hat begonnen und am 12. Januar werden die Server für BioWares Looter-Shooter endgültig abgeschaltet. Danach ist einfach das Spiel vorbei – das Spiel wird unspielbar sein und ein weiteres Beispiel dafür sein, warum immer online eine schlechte Idee ist.

Jeder, der plötzlich eine morbide Neugier verspürt, in Anthem herumzufliegen, komplett mit Iron Man-ähnlicher Rüstung, muss sich beeilen – und ein wenig Glück haben. Das Spiel wurde im Sommer, als der Lockdown angekündigt wurde, aus den digitalen Läden genommen, sodass die einzige Chance jetzt verstaubte physische Exemplare in Verkaufskisten sind.

Ein trauriges Schicksal für das, was BioWares nächstes großes Ding gewesen wäre, und auch das große Reboot, das unter dem Namen "Anthem Next" geplant war, kam nie zustande. Stattdessen hat sich das Studio auf andere Dinge wie Mass Effect Legendary Edition und Dragon Age: The Veilguard konzentriert.