Anthem: Entwicklung gestoppt, Live-Version bleibt auf Stand von 2019

Vor einigen Wochen ist ein Bericht aufgetaucht, laut dem die geplante Neuausrichtung des Live-Service Anthem vom Publisher Electronic Arts neu diskutiert werden sollte. Heute Abend bestätigt Christian Dailey, der Executive Producer bei Bioware Austin, dass diese interne Untersuchung ergeben hat, was Fans bereits befürchteten.

Bioware wird nicht weiter an Anthem entwickeln, die Version 2.0 wird nicht kommen. Der Dienst bleibe weiterhin am Netz, zumindest auf absehbare Zeit, allerdings werde daran nicht mehr aktiv gearbeitet. Gründe nennt Dailey nicht, aber er verrät uns, dass sein Team den anderen Entwicklerstudios von Bioware und Electronic Arts dabei helfen werde, "das nächste Dragon Age und Mass-Effect-Titel" zu erarbeiten, sowie "Qualitäts-Updates an Star Wars: The Old Republic" vorzunehmen. Der Executive Producer bedankt sich bei all den treuen Fans für ihre langjährige Treue.