Anthem bereits in EA-Vault und auf Origin Access zu finden

Im Februar wurde Anthem veröffentlicht und von Fans und Kritikern weitestgehend lauwarm aufgenommen. Nachdem viele Probleme behoben und Neue geschaffen wurden, hat sich EA nun dazu entschieden, den Titel ab sofort in ihrer Premium-Mitgliedschaft EA/Origin Access aufzunehmen. Mitglieder der Stufe Origin Access (4 Euro im Monat) erhalten Zugang zur Standardversion des Spiels, Origin Access Premier (15 Euro im Monat) gewährt Zugriff auf die Legion of Dawn Edition des Loot-Shooters. Abonnenten von Origin Premier dürfen neuerdings außerdem Out of the Park Baseball 20, The Escapists 2, Ultimate Chicken Horse, Vambrace: Cold Soul und Yooka-Laylee spielen.

