Ansteckendes Two Point Hospital infiziert GR-Livestream mit kleinem Giveaway

Two Point Hospital ist heute auf Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One erschienen und aus diesem Anlass haben Sega und Two Point Studios einen obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht. Wem das neue Video auf den Geschmack gebracht hat, der kann sich das von Theme Hospital inspirierte Tycoon-Spiel mit uns zusammen im Livestream anschauen. Wir spielen jetzt gerade etwa zwei Stunden lang die PS4-Version im Livestream.

Während der Show wollen wir drei Exemplare des Spiels an drei glückliche Zuschauer verlosen - jeder Gewinner erhält eine Kopie auf einer der drei Plattformen, auf denen Two Point Hospital heute erscheint. Wer sich für das Spiel interessiert oder einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen möchte, schmeißt einfach den Stream an und macht fleißig mit. Um 18 Uhr endet die Veranstaltung.