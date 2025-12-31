HQ

Das russische Verteidigungsministerium hat am Mittwoch Videoaufnahmen veröffentlicht, die eine angeblich abgeschossene ukrainische Drohne zeigen, um Behauptungen zu untermauern, die Ukraine habe einen Angriff auf Putins Residenz in der Region Nowgorod versucht.

Generalmajor Alexander Romanenkow skizzierte den angeblichen Angriff und erklärte, dass 91 Drohnen aus den ukrainischen Regionen Sumy und Tschernihiw in einer "gründlich geplanten" Operation gestartet wurden. Laut russischen Behörden wurden alle Drohnen abgefangen, ohne Schäden oder Verletzungen zu verursachen. Aufnahmen zeigen einen Soldaten, der neben Fragmenten einer Chaklun-V-Drohne steht, die angeblich einen 6-kg-Sprengsatz transportiert, der nicht detoniert ist.

Die Ukraine hat die Behauptungen zurückgewiesen, sie als unbegründet bezeichnet und als beabsichtigt, die laufenden Friedensgespräche zu untergraben. Auch westliche Beamte haben den Angriff infrage gestellt und auf einen Mangel an unabhängiger Überprüfung verwiesen. Das russische Ministerium legte keine Beweise vor, die die Drohnenfragmente direkt mit dem angeblichen Ziel in Verbindung brachten, und Ort sowie Datum der Aufnahmen konnten nicht unabhängig bestätigt werden. Für das Videomaterial sehen Sie sich die untenstehenden Beiträge an.