Anpassung wird groß geschrieben in OlliOllie World

Individualität ist ein großes Thema beim Skaten und in OlliOlli World wird das durch eine Vielzahl an Anpassungsoptionen dargestellt. Gestern Abend ist ein Trailer für das Spiel veröffentlicht worden, in dem zahlreiche Kleidungsstücke und Designs überblickartig präsentiert werden. All diese Dinge könnt ihr im neuen Skatespiel von Roll7 freischalten und zur Anpassung eures eigenen Skaters nutzen.

In einem gewissen Rahmen werdet ihr sogar den Stil eurer Spielfigur festlegen können. Im Video hört sich das sehr umfangreich an, allerdings wird lediglich gezeigt, dass man drei Animationen festlegen kann (eine für den Start des Rennens, eine für das Rennende und eine Siegerpose im Online-Spiel). Allein die vielen bunten Klamotten dürften jedoch dafür sorgen, dass ihr ein paar hippe Skater erstellen könnt, die in den Community-Herausforderungen nicht nur durch ihre krassen Tricks auffallen.