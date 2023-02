Anpassung trifft Leistung in Keychron's Q3-Tastatur

HQ

Wenn Sie jemand sind, der es wirklich genießt, jeden Aspekt seines PC-Setups anzupassen, haben wir genau die Tastatur für Sie. Dieses als Keychron Q3 bekannte Gerät ist eine zehnschlüssellose mechanische Tastatur, die drastisch an Ihren eigenen Stil und Geschmack angepasst werden kann.

Zwischen der Anpassung der Schalter, der Farbe des Geräts und sogar seines Typs (so dass Sie mit einem schlüssellosen Barebones-Gehäuse von vorne anfangen können), ist das Keychron Q3 ein ideales Gehäuse für diejenigen, die ein einzigartiges System verwenden möchten.

Um zu sehen, wie das Keychron Q3 funktioniert, und um einige kurze Meinungen von uns über das System zu erhalten, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, in der wir uns ansehen und sehen, wie sich die Tastatur formt.