Anoxia Station legt das PC-Veröffentlichungsdatum nächsten Monat fest

Es gibt viele Titel, die sich mehr oder weniger auf die Arbeit von H.R. Giger beziehen, einem der bekanntesten Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und seine Arbeit kann als Inspirationsquelle in so unterschiedlichen Spielen wie den Alien-Spielen, dem First-Person-Puzzle-Abenteuer Scorn, und auch in anderen Titeln, die völlig anders sind, wie es bei Anoxia Station der Fall ist, das von Yakov Butusov und Daria Vodyanaya entwickelt wurde.

Es handelt sich um ein Horror- und Strategiespiel mit Survival-Systemen, in dem wir in einem dystopischen Jahr 1988 eine unterirdische Mine verwalten müssen, in dem wir uns neben extremen Bedingungen wie Luftmangel, Strahlung oder gefährlichen Gaslecks mit allerlei Kreaturen und Schrecken auseinandersetzen müssen, die in der Dunkelheit lauern.

Der Titel erscheint für den PC, und jetzt hat Publisher Abylight bestätigt, dass Anoxia Station am 9. Mai veröffentlicht wird, und hat einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt. Sie können den Titel finden und ihn zu Ihrer Steam-Wunschliste hinzufügen.