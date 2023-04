Another Crab's Treasure zeigt seine Waffenfusionsfunktionen

HQ

Das Gameplay von Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zeigte uns viele interessante Features, darunter die Fähigkeit, Waffen miteinander zu verschmelzen. Es scheint jedoch, dass diese Mechanik nicht exklusiv für das kommende Open-World-Spiel ist, wie die Entwickler von Another Crab's Treasure auf Twitter deutlich gemacht haben.

"Wir haben seit Monaten Waffenfusionen, also möchte ich nicht, dass irgendjemand sagt, dass wir es von Zelda gestohlen haben", heißt es in dem Beitrag, gefolgt von einem Video, das zeigt, wie die Waffenfusion im kommenden Unterwasser-Soulslike funktioniert.

Natürlich ist das Zusammenbinden von Waffen kein völlig neues Konzept, und so war es unwahrscheinlich, dass viele gesagt hätten, dass Another Crab's Treasure Tears of the Kingdom kopiert hat, aber es scheint auch, dass die Entwickler von Angry Crab ihre Chance gesehen haben, ihr Spiel wieder ins Rampenlicht zu bringen.