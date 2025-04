Another Crab's Treasure, um diesen Monat New Game Plus und weitere kostenlose Inhalte zu erhalten

HQ

Aggro Crab Games feiert das erste Jubiläum von Another Crab's Treasure und tut dies, indem es den Spielern viele kostenlose und stark nachgefragte Inhalte bietet, wie aus dem Year of the Crab-Update hervorgeht, das später in diesem Monat veröffentlicht wird.

Konkret erscheint das Year of the Crab-Update am 21. April für PS5, PC und Xbox Series X/S, die Nintendo Switch-Version kommt später. Mit New Game Plus, einem Boss-Rush-Modus, neuen Erfolgen, Trophäen, Upgrades und mehr ist es ziemlich vollgepackt mit Dingen für die Spieler.

"Wir hätten die Gegnerwerte faul erhöhen und Schluss machen können, aber wir sind anders aufgebaut, also haben wir neue Moves zu Bossen und einige neue Gegenstände hinzugefügt und fast jede Gegnerbegegnung im Spiel neu gemischt ", sagt Caelan Pollock, Autor und Creative Director bei Aggro Crab. "Ich hoffe, es gefällt euch allen und vielen Dank für all die Unterstützung bei diesem Spiel! Wir freuen uns darauf, Ihnen zu zeigen, was als nächstes kommt, sobald es fertig ist!"

Another Crab's Treasure wird auch bald physische Editionen erhalten, und wir können uns vorstellen, dass nach dem Year of the Crab-Update weitere Inhalte für das Spiel geplant sind.

Another Crab's Treasure ist für PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch verfügbar.