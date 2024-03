Another Crab's Treasure ist zu Gold geworden

HQ

Während der April 2024 ein sehr karger Monat ist, wenn es um die Veröffentlichung neuer Spiele geht, gibt es einige aufregende Projekte, die ihr Debüt geben werden. Entwickler Aggro Crab will sein Action-RPG Another Crab's Treasure auf den Markt bringen, und da es am 25. April für PC und Konsolen erscheinen soll, hat der Indie-Entwickler einige verrückte Neuigkeiten geteilt.

Das Spiel ist Gold geworden, was bedeutet, dass es bereit ist, nächsten Monat sein Debüt zu geben. Another Crab's Treasure hat die Zertifizierung auf allen Plattformen bestanden, was bedeutet, dass wir uns auf das Debüt des Spiels auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch freuen können und nicht erwarten sollten, dass das Spiel in Zukunft mit Verzögerungen konfrontiert wird.