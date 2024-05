Another Crab's Treasure hat bereits 100.000 Exemplare verschoben

HQ

Wir haben unsere Zeit mit Another Crab's Treasure sehr genossen, wie Sie in unserem Testbericht oder Video-Review unten sehen können. Viele von euch, die sich darauf gefreut haben, das Spiel auch auszuprobieren, denn seit seiner Veröffentlichung am 26. April hat sich das Indie-Spiel bereits 100.000 Mal verkauft.

Da Another Crab's Treasure tatsächlich ein Game Pass Tag eins für PC und Konsole war, ist die Gesamtzahl der Spieler zweifellos höher als die Zahl der verkauften Exemplare, aber unabhängig davon, wie hoch die tatsächlichen Zahlen sind, ist klar, dass der Titel von Aggro Crab bisher ein großer Erfolg war.