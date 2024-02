Another Crab's Treasure für den Start im April bestätigt

HQ

Der Entwickler Aggro Crab hat gerade bestätigt, dass sich andere Krustentiere-Fans auf ihr kommendes Soulslike-Abenteuer Another Crab's Treasure freuen können, das dieses Jahr erscheint. Tatsächlich wird es nicht nur in diesem Jahr erscheinen, sondern auch in zwei Monaten, wobei die Veröffentlichung bereits für den 25. April 2024 nicht nur für PC, Switch und Xbox, sondern auch für PlayStation und PC und Xbox Game Pass am ersten Tag geplant ist.

Das Spiel soll in einer " bröckelnden Unterwasserwelt spielen, die von einem mysteriösen Fluch geplagt wird". Hier schlüpft der Spieler in die Rolle von Kril, dem Einsiedlerkrebs, während er seine wiedererlangte Muschel jagt und dabei die Geheimnisse hinter der Verschmutzung des Ozeans entdeckt.

Another Crab's Treasure bietet über 50 Muscheln zum Anprobieren, mächtige magische Angriffe, anspruchsvolle, aber zugängliche Soulslike-Action und, wie der Entwickler anmerkt, " viel zu viele Krabben".

Seht euch unten den Trailer zum Veröffentlichungsdatum von Another Crab's Treasure an.