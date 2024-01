Another Code: Recollection - Zwei Erinnerungen - Ein Leitfaden für alle Origami-Kraniche

HQ

Die Origami-Kraniche, die Richard Robbins durch das Falten von QR-Code-Papier geschaffen hat, sind die Sammlerstücke, die neu in das Nintendo Switch-Remake des klassischen Abenteuers Another Code: Two Memories eingeführt wurden. Du kannst diese winzigen Gegenstände in so ziemlich jedem Raum der Edward Mansion finden, und du kannst sie dann mit der eingebauten Kamera des DAS-Geräts (ZL) scannen, um Nachrichten freizuschalten.

Also, wo sind die DAS-Karten diesmal? In Wirklichkeit ersetzen diese Kräne das Sammlerstück des Originalspiels, das Richards Notizen und Berichte enthielt, vielleicht um die Spieler nicht mit so vielen Karten zu verwirren (da es auch Schlüsselkarten gibt) oder um ein aktuelleres Element des Alltags einzuführen, wie z.B. QR-Codes.

"Sayoko hat mir vor langer Zeit beigebracht, wie man Origami-Kraniche herstellt. Vielleicht sollte ich ein paar machen und sie in der Villa herumliegen lassen, mit dem Wunsch, dass der Verstorbene in Frieden ruhen möge."

Aber was an diesen Botschaften noch interessanter ist, ist, dass sie auch nie zuvor gelesene Skripte hinzufügen, eine Reihe detaillierter Erinnerungen, die von Richard, Ashley Mizuki Robbins Vater, geschrieben wurden und viel mehr Hintergrund und Überlieferungen einführen als die kurzen Notizen des Originals. Außerdem ist ihr Schreibstil viel reichhaltiger und wird so zu einer unterhaltsamen Pflichtlektüre als Fanservice... Und sogar ein paar neue Referenzen verstecken!



Warnung: Denkt daran, dass ihr nicht mehr zurückkehren könnt, um das Herrenhaus zu erkunden, sobald ihr in Kapitel 6 in das Labor hinabgestiegen seid, also versucht besser, die ersten 12 Kraniche in den vorherigen Kapiteln zu suchen und einzusammeln. Unser Rat ist, dass du dies tust, bevor du in Kapitel 5 in den Keller gehst, oder direkt nachdem du zu Beginn dieses Kapitels mit Jessica gesprochen hast. Wenn du es so machst, vergiss nicht, den 12. Kran auf deinem Weg zu scannen, kurz bevor du die geheime Luke öffnest.



1. Mein erster Versuch in der Holzbearbeitung

Wo der Kran zu finden ist: 1. Stock, Südosten: Salon, auf einem Sessel.

2. Lawrence Edward, der Patriarch

Wo der Kran zu finden ist: 1. Stock, Osten: Butler's Room, auf dem Sideboard.

3. Die Landschaft auf der anderen Seite des Meeres

Wo der Kran zu finden ist: 1. Stock, Nordosten: Kunstatelier, auf der Rückseite des großen Gemäldes mit Meeresmotiven.

4. Anlaufender Teddybär

Wo der Kran zu finden ist: 2. Stock, Osten: Frannie's Room. Dies ist vielleicht die kniffligste, da sie gut versteckt ist. Du musst Bücher aus dem Bücherregal entfernen, in dem du das Familienpuppen-Rätsel gelöst hast, um es aufzudecken.

5. Gedanken über meinen Vater als Vater

Wo der Kran zu finden ist: 2. Stock, Osten: Henry & Marie's Zimmer, hinter dem alten Fernseher, auf dem Fenstersims.

6. Kolibris

Wo der Kran zu finden ist: 2. Stock, Nordosten: Silver Bird Room, auf dem kleinen Tisch auf der Holzplattform.

7. Kaffee-Vorlieben

Wo der Kran zu finden ist: 1. Stock, Nordwesten: Küche, auf einem Fass.

8. Das Leben der Konserven

Wo der Kran zu finden ist: 1. Stock, Westen: Esszimmer, auf dem Teetablett auf dem kleineren Tisch neben der Tür.

9. Abschreckendes Radio

Wo der Kran zu finden ist: 1. Stock, Südwesten: Lounge, hinter der Bar, zwischen einer Tasse und einer Flasche.

10. Meine Stimmung ändern

Wo der Kran zu finden ist: 2. Stock, Westen: Arbeitszimmer und Bibliothek, im Geheimraum, auf der Holzkiste, neben dem Kandelaber.

11. Ein Fan nach 60 Jahren

Wo der Kran zu finden ist: 2. Stock, Nordwesten: Silver Bird Room, auf einer Kiste neben den Vorhängen.

12. Leonard Edward, der Musiker

Wo der Kran zu finden ist: 2. Stock, Norden: Lawrences Zimmer, unter dem Kopfkissen.

13. Meine vier Philosophien

Wo der Kran zu finden ist: Untergrund: Laborlager, auf einem Metallregal.

14. Genetisches Gedächtnis

Wo der Kran zu finden ist: Unter der Erde: Höhle, auf der Maschine.