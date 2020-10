Anno 1800: Land der Löwen bewässert ihr Ende Oktober

Ubisoft hat uns in den letzten Tagen erste Informationen zum neuesten Zusatzinhalt von Anno 1800 aufbereitet. Land of Lions soll laut den deutschen Entwicklern von Blue Byte das „mit Abstand größte DLC" des Strategie-Hits werden, sobald das Add-On am 22. Oktober im Rahmen des zweiten Saison-Passes veröffentlicht wird. Bis dahin sind vom Studio insgesamt vier Entwicklertagebücher geplant, eines ist bereits veröffentlicht worden.

Das Land der Löwen führt eure Expedition in die südliche Welt Enbesa, wo uns neue Gebäude, Produktionsketten und Waren erwarten. Besonders wichtig wird das neue Bewässerungssystem sein, mit dem wir die trockene Savanne in fruchtbaren Boden verwandeln. Das System ist aus Anno 1404 entnommen, allerdings umfassend bearbeitet worden. Neben der Agrarkultur verspricht der afrikanische Kontinent einen Wissenschaftsfokus, denn in einem Forschungsinstitut werden Gelehrte die Wiege der Zivilisation untersuchen. Im Late-Game könnt ihr eure Forschungspunkte auf diese Weise für jedes beliebige Item im Spiel eintauschen, was eurer Expansion ein bisschen mehr Spielraum verleihen dürfte.

Narrativ dürfen sich die Spieler in Lands of Lions ebenfalls auf einiges einstellen. Der Herrscher von Enbesa wird uns damit beauftragen, seine prächtige Stadt Taborime zu erbauen, was uns Stück für Stück mit den neuen Mechaniken dieses Bioms vertraut macht. Zudem hat Ubisoft Blue Byte drei einzigartige Story-Szenarios geschaffen, die auf individuellen Inseln spielen und angeblich einige schwierige Entscheidungen von den Spielern verlangen.