Anno 1800 kostenlos zur Gamescom spielen

Ubisoft startete gestern auf der Gamescom eine Gratis-Woche für Anno 1800. Noch bis zum 26. August ist das tolle Strategiespiel kostenlos auf dem PC (Uplay) spielbar. Die ersten drei Ausbaustufen des Sandbox-Modus sowie der Multiplayer stehen dort zur Verfügung, außerdem gibt es einige Überraschungen: Baumeister dürfen ihre Inseln bald nämlich auch in der Nacht bestaunen, Blue Byte arbeite nämlich an einem Tag-Nachtzyklus. Das Feature gelangt für alle Spieler am 10. September kostenlos in das Spiel und im Zuge der kostenlosen Testphase könnt ihr euch bereits jetzt davon einen Eindruck verschaffen. Darüber hinaus haben wir vom zweiten, geplanten DLC mit dem Namen Botanica erfahren. Das wird ebenfalls am 10. September veröffentlicht, wie Ubisoft gestern mitteilte.

