Anno 1800: Hauptspiel ohne Add-Ons bis März spielbar

Wer keinen Bock auf Call of Duty hat, der spielt in den kommenden Tagen eben Anno 1800 auf dem Computer. Ubisoft hat anlässlich der Veröffentlichung ihres mittlerweile siebten Content-Drops für das Strategiespiel aus dem Jahr 2019 ein weiteres Mehrspieler-"Wochenende" geplant, um die Spieler wieder in die Alte Welt zurückzubringen. Vom 25. Februar bis zum 1. März dürft ihr via Uplay das Hauptspiel ohne irgendwelche Erweiterungen herunterladen und spielen. Selbstverständlich sind die entsprechenden Rabattaktionen bereits aufgestellt, um euch das Taschengeld aus dem Portemonnaie zu leiern.

Obwohl ihr mit dem Hauptspiel inzwischen einiges an Anno-Spaß verpasst, hat sich seit dem Start vor fast zwei Jahren natürlich einiges getan. Neben den kostspieligen Erweiterungen erarbeitet Ubisoft regelmäßig generelle Updates für das Spiel. Die Veröffentlichung des DLCs Speicherstadt wird zum Beispiel mit HUD-Aktualisierungen und Anpassungen des Warenhandels, sowie von der Option begleitet, den Hafen sinnvoller ans Straßennetz anzuschließen.