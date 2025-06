Anno 117: Pax Romana erscheint im November für PC und Konsolen

HQ

Wir erfuhren, dass 2025 ein langsameres Jahr für Ubisoft werden würde, vor allem aufgrund der Tatsache, dass das französische Unternehmen vor der Summer Game Fest Woche angekündigt hatte, dass es kein jährliches Sommer-Showcase veranstalten würde, wie wir es erwartet hatten. Abgesehen von Assassin's Creed Shadows scheint es so, als hätte Ubisoft den Fans später in diesem Jahr nur eine marginale Menge an Inhalten zu bieten, und das scheint auch richtig zu sein.

Abgesehen davon, dass The Rogue Prince of Persia im August eine vollständige Veröffentlichung erhält, wissen wir jetzt, dass Anno 177: Pax Romana das große Herbstprojekt des Verlags sein wird. Während der PC Gaming Show wurde bestätigt, dass das Spiel bereits am 13. November 2025 auf PC und Konsolen erscheinen wird, und zu diesem Anlass wurde ein neuer Cinematic-Trailer vorgestellt.

HQ

Weitere Informationen zu Anno 117: Pax Romana findest du in unserer neuesten Vorschau des Spiels hier, in der wir beschreiben, wie komplex und herausfordernd es sein kann, einen Stadtstaat auf einer Insel zu errichten, der der Natur und den Eindringlingen ausgeliefert ist.