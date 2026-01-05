Anniversary Anarchy: Die gesamte Spielreihe feiert 2026 wichtige Meilensteine

HQ

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, aber 2026 wird ein riesiges Jahr für viele der größten Marken und Franchises der Videospielwelt. Es gibt ehrlich gesagt eine lächerliche Anzahl großer Meilenstein-Jubiläen für dieses Kalenderjahr, daher haben wir, um euch daran zu erinnern, welche gerade stattfinden und Ihre Aufmerksamkeit verdienen (vielleicht weil sie zu vielversprechenden Enthüllungen, Ankündigungen und Neuigkeiten führen könnten), die wichtigsten in diesem Artikel zusammengestellt.

Donkey Kong – 45. Jubiläum

Nach dem Start im Juli 1981 feiert Donkey Kong nun seinen 45. Geburtstag. Der Haupthaken ist, dass wir mit Donkey Kong Bananza im Jahr 2025 wahrscheinlich nichts Großes von dem charismatischen Affen bekommen werden, besonders da Fans verzweifelt mehr aus 3D Mario suchen.

Frogger – 45. Jubiläum

Frogger hat die Zeit nicht überdauert wie viele andere Ikonen, daher ist eine große Neuigkeit unwahrscheinlich, aber vielleicht ist es trotzdem Zeit, über Baumstämme zu springen und Straßen zu überqueren, nur um den 45. Geburtstag des kleinen Frosches zu feiern.

The Legend of Zelda – 40-jähriges Jubiläum

Das ist ein großer Punkt für eine weitere Nintendo-Blockbuster-Serie, da The Legend of Zelda die großen Vier-Null erreicht. Es wäre überraschend, wenn Nintendo hier nichts geplant hätte, besonders da es schon einige Jahre her ist, seit Tears of the Kingdom debütiert ist, und auch schon eine Weile seit Echoes of Wisdom gestartet ist. Was auf dem Plan stehen könnte, ist die große Frage... Wir wissen, dass es nicht filmbezogen sein wird, abgesehen vielleicht von einem Trailer gegen Ende 2026.

Metroid – 40-jähriges Jubiläum

Ein weiterer großer von Nintendo, aber einer, bei dem wahrscheinlich nichts Großes enthüllt wird. Nachdem Metroid Prime 4: Beyond im Dezember mit mittelmäßigem Aufsehen erschienen ist, ist das Beste, was wir hier bekommen, ein überraschendes Spin-off-Projekt, aber selbst das erscheint angesichts der größeren Umstände unwahrscheinlich.

Dragon Quest – 40. Jubiläum

Yuji Horiis berühmte RPG-Serie feiert 2026 ebenfalls ihren 40. Geburtstag und wir wissen mit Sicherheit, dass verschiedene Dinge geplant sind. Im Februar kommt ein Remake von Dragon Quest VII und darüber hinaus – Square Enix teasert schon mehr, also haltet die Augen offen!

Castlevania – 40-jähriges Jubiläum

Es bleibt unter dem Radar, aber Castlevania wird dieses Jahr auch 40. Im Gegensatz zu Metal Gear und Silent Hill hat Konami noch nicht ganz geschafft, wie man dieser Serie die gleiche Rückkehr zur Form verleiht, sodass eine größere Entwicklung unwahrscheinlich erscheint, auch wenn Neuigkeiten zu Netflix' Anime-Projekten, die auf dem Franchise basieren, eine plausible Wette sein könnten.

Out Run – 40-jähriges Jubiläum

Sega wird sich 2026 auf ein weiteres Jubiläum konzentrieren, was etwas schade ist, denn dieses Jahr wäre ideal für eine Rückkehr von Out Run gewesen, das ebenfalls seinen 40. Geburtstag feiert.

Kid Icarus – 40. Jubiläum

Das ist ein seltsamer Punkt, denn viele kennen die Kid Icarus -Reihe und das sollte ein Grund zur Begeisterung für ihr 40-jähriges Jubiläum geben, aber um dem entgegenzuwirken: Es gab bisher nur drei Kid Icarus -Spiele, das letzte 2012, daher ist es wahrscheinlich klug, sich nicht zu sehr zu viele Hoffnungen auf etwas zu setzen.

Sonic the Hedgehog – 35. Jubiläum

Segas berühmtester Charakter wird 2026 35 Jahre alt, und das wird sehr wahrscheinlich große Nachrichten für den blauen Blitz bringen. Sega kann es sich nicht leisten, diesen Moment nicht zu nutzen, zumal Sonic the Hedgehog nicht nur eine Videospiel-Ikone ist, sondern auch ein großer Filmstar heutzutage ist. Es wäre klug, dranzubleiben.

Lemmings – 35-jähriges Jubiläum

Noch eine klassische Ikone, aber eine, die wahrscheinlich nicht allzu oft ihren 35. Geburtstag feiern wird. Lemmings ist sehr beliebt, aber es ist auch eine Serie, die im modernen Gaming noch keinen Platz gefunden hat, mit mittelmäßigen Kapiteln in den letzten 20 Jahren. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Überraschung?

Fatal Fury – 35. Jubiläum

Es ist ein großes Jahr für Fatal Fury, aber wir sollten wahrscheinlich nicht viel von der Serie erwarten, da City of the Wolves erst 2025 erschienen ist. Es wird zweifellos weiter wachsen und wachsen, aber das wird wohl alles sein, was SNK für die Fans bereithält.

Streets of Rage – 35-jähriges Jubiläum

Ein weiterer Arcade-Hit: Sega wird dieses Jahr auch 35 Jahre Streets of Rage feiern, und wenn Sonic nicht so gewaltig wäre, könnte es vielleicht etwas Aufmerksamkeit bekommen. So wie es aussieht, erwartet man ein zurückhaltenderes Jubiläum der Beat-'em-up-Serie.

Tomb Raider – 30-jähriges Jubiläum

Eine der bekanntesten Videospielserien aller Zeiten, wir wissen mit Sicherheit, dass Lara Croft ein arbeitsreiches Jahr 2026 haben wird. Nicht nur steht die Produktion der Live-Action-Serie kurz vor dem Start, sondern wir können auch erwarten, dass ein vollständiges Remake des ersten Titels später erscheinen wird. Darüber hinaus erwartet man weitere Vorschauspiele auf das spannende nächste Kapitel der Serie.

Resident Evil – 30. Jubiläum

Da Reqiuem nächsten Monat erscheint, ist das wahrscheinlich alles, was Capcom tun muss, um 30 Jahre Resident Evil zu feiern, aber vielleicht hat der japanische Entwickler noch mehr vor? So wie es ist, reicht die Ankunft des neunten Hauptkapitels aus, um den Fans einen Grund zu geben, diesen Moment zu bemerken.

Tot oder lebendig – 30. Jubiläum

Dead or Alive existiert seit einigen Jahren irgendwo in der Schwebe, die sein Name andeutet, da Fans darauf warten, von einem siebten Hauptkapitel zu hören. Vielleicht ist es, passend zum 30. Geburtstag, ein guter Zeitpunkt für Koei Tecmo, die Details zu erzählen?

Persona – 30-jähriges Jubiläum

Sega hat sehr deutlich gemacht, dass Atlus das 30-jährige Jubiläum von Persona mit Feuerwerk und Flair feiern wird, also erwartet im Kalenderjahr jede Menge Neuigkeiten. Könnte das sich auf Persona 6 oder auf weitere Remakes beziehen? Wir müssen einfach abwarten.

Metal Slug – 30-jähriges Jubiläum

Ein weiterer großer Name von SNK feiert 2026 Geburtstag, wenn Metal Slug 30 wird. Das Run-and-Gun-Spiel bekam 2024 ein neues Kapitel, also hören wir vielleicht mehr über die Zukunft der Reihe, auch wenn ein tatsächlicher Start unwahrscheinlich erscheint.

Quake – 30-jähriges Jubiläum

Id Software scheint sich heutzutage vollständig auf Doom zu konzentrieren, was irgendetwas von Bedeutung aus diesem Meilenstein unwahrscheinlich macht. Dennoch gibt es vielleicht noch einige Leckereien für Quake Fans, die seit 2017 hungern...

Pokémon – 30-jähriges Jubiläum

Wir wissen auch, dass wir Feuerwerk von der größten Unterhaltungs-IP der Welt erwarten können. Pokémon hat 2026 viel Motiv zur Freude, viele erwarten die Ankündigungen und Debüts der nächsten Generation (das angebliche Winds and Waves ) sowie möglicherweise sogar aktualisierte Editionen oder Switch Online Optionen für Red and Blue, die Spiele tatsächlich 30 Jahre alt werden.

Crash Bandicoot – 30-jähriges Jubiläum

Es gibt eine Chance! Wir wissen, dass Toys for Bob unabhängig geworden ist und an einem Spiel arbeitet, also warum könnte es nicht ein weiteres Crash Bandicoot sein, besonders wenn man bedenkt, wie großartig das vierte Spiel am Ende war. Wir hatten seit 2020 keinen neuen Crash -Titel mehr, also wird es wieder an der Zeit...

Animal Crossing – 25-jähriges Jubiläum

Leider wissen wir wahrscheinlich bereits, was uns von diesem Geburtstag erwartet, da es äußerst unwahrscheinlich erscheint, dass Nintendo eine kostenpflichtige Switch 2 -Edition von New Horizons mit dem ersten neuen Update seit Jahren herausbringt und später im Jahr noch etwas anderes bringt. Also vielleicht deine Erwartungen dämpfen und die Geburtstagskerzen, Animal Crossing Fans weglegen.

Ace Attorney – 25. Jubiläum

Capcom hat im Laufe der Jahre große Erfolge mit Ace Attorney -Spielen erzielt, also warum konnten wir nicht etwas Besonderes zum 25-jährigen Jubiläum bekommen? Es ist nichts bestätigt oder gemunkelt, aber vielleicht hat der japanische Entwickler Tricks auf Lager.

Pikmin – 25. Jubiläum

Junge, würden wir ein neues Pikmin Spiel lieben... Der kürzliche animierte Kurzfilm hat vielleicht angedeutet, dass etwas bevorsteht, aber in Wirklichkeit sollten wir wahrscheinlich mit einer Switch 2 Ausgabe von Pikmin 4 rechnen, die irgendeinen DLC-Inhalt enthält. Alles darüber hinaus ist wahrscheinlich weit hergeholt.

Luigis Villa – 25. Jubiläum

Luigis berühmtestes eigenständiges Abenteuer wird dieses Jahr 25 Jahre alt, und wir drücken die Daumen, dass es eine Rückkehr zur gruseligen Geisterjagd-Reihe bedeutet. Es sind fast sieben Jahre vergangen, seit Luigi's Mansion 3 nach Nintendo Switch kam, also besteht eine Chance, aber angesichts von Nintendos jüngsten Gewohnheiten wird die Realität ähnlich sein wie Pikmin, da wir vielleicht eine Switch 2 Edition bekommen, vielleicht mit ein paar zusätzlichen Extras.

Xbox & Halo – 25-jähriges Jubiläum

Wir bündeln diese beiden, weil man das eine nicht ohne das andere haben kann. Wir wissen, dass wir 2026 von der Xbox insgesamt einige besondere Dinge erwarten können, da viele der größten Blockbuster-Franchises neue Kapitel haben, darunter auch Halo, das das Remake von Combat Evolved s Campaign präsentieren wird. Wird Xbox seinen 25. Geburtstag mit neuer Hardware abrunden? Es erscheint unwahrscheinlich und zu knapp für eine neue Heimkonsole, aber vielleicht gibt es eine Ankündigung für Xbox Series Y... Two... 720... Vielleicht bekommen wir stattdessen mehr aus dem Handheld-Bereich?

Devil May Cry – 25. Jubiläum

Das scheint eine weitere Serie mit großem Potenzial für 2026 zu sein, da wir seit 2019 auf mehr Devil May Cry warten und weil dies eine 25-jährige Jubiläumsfeier ist. Eine sichere Wette ist eher aus dem Netflix-Anime, aber wir können hoffen, oder?

Max Payne – 25. Jubiläum

Eine weitere Serie mit viel Potenzial für 2026. Remedy arbeitet fleißig an einem Remake des Originalspiels und das schon seit einiger Zeit. Wenn dieses Jahr nicht Control: Resonant gekommen wäre, wäre das ein sicherer Eintritt, aber vielleicht verpasst es einfach das 25. Geburtstagsjahr.

Jak und Daxter – 25. Jubiläum

Das ist eher eine Formalität, denn wie Kid Icarus hat Sony bewiesen, dass es kaum noch Interesse daran hat, zu Jak and Daxter zurückzukehren, also belassen wir es dabei...

Gears of War – 20. Jubiläum

Auch dieses hier halten wir uns kurz, da es im Grunde eine Erweiterung des Xbox- und Halo -Eintrags oben ist. Was wir hinzufügen werden, ist, dass Gears of War: E-Day kommt und wie das perfekte Projekt für 2026 scheint, um Gears of War und Xbox' große Jubiläen miteinander zu verbinden.

Dead Rising – 20. Jubiläum

Im Laufe der Jahre gab es allerlei Gerüchte über mehr Dead Rising. Was wir wissen, ist, dass (abgesehen von einem überraschenden Remaster) nichts von Bedeutung für 2026 bereit zu sein scheint, also solltest du vielleicht die Erwartungen an diesen Meilenstein mildern.

Okami – 20-jähriges Jubiläum

Clovers hat kürzlich bestätigt, dass sie immer noch intensiv an der Fortsetzung von Okami arbeiten, also gibt es das. Der Haken ist, dass es nicht viel aussagte, um die Fans davon zu überzeugen, dass das Spiel 2026 fertig sein würde, also wird auch dieses Jubiläum ein Reinfall.

Company of Heroes – 20-jähriges Jubiläum

Relic Entertainment s berühmte Echtzeit-Strategie-Reihe wird 2026 20 Jahre alt, aber wahrscheinlich bekommt sie nur eine Geburtstagskarte mit etwas Geld in diesem Jahr, denn Company of Heroes 3 Erscheinen im Jahr 2023 bedeutet wahrscheinlich, dass eine neue Ergänzung der Serie noch etwas weiter entfernt ist.

Nintendo Wii – 20-jähriges Jubiläum

Abgesehen davon, dass Xbox 25 und PS3 in einigen Märkten 20 wird, ist die einzige andere Konsole, die 2026 wirklich einen großen Meilenstein zu feiern hat, die Nintendo Wii. Vielleicht wird Nintendo diesen Anlass feiern, indem es Wii-Spiele zur Switch Online -Bibliothek aufnimmt?

Gibt es Meilensteine, auf die Sie sich besonders freuen?