Annie Wersching ist gestorben - nur 45 Jahre alt

Ich habe in letzter Zeit viele positive Neuigkeiten über The Last of Us geschrieben, aber jetzt ist es an der Zeit, einige sehr traurige Neuigkeiten für Fans des ersten Spiels und vieler anderer zu teilen.

Deadline wurde von ihrem Publizisten mitgeteilt, dass Annie Wersching an diesem Wochenende leider verstorben ist. Die talentierte 45-jährige Schauspielerin ließ sich von der Krebsdiagnose, die sie 2020 erhielt, nicht davon abhalten, weiterhin Rosalind Dyer in The Rookie oder die Borg Queen in Star Trek: Picard zu spielen, aber diejenigen von Ihnen, die Spiele lieben, werden sich wahrscheinlich an ihre fabelhafte Leistung als Tess in The Last of Us erinnern.

Unser Bestes geht an ihren Mann und ihre beiden Söhne, also erwägt bitte, ihre GoFundMe zu unterstützen.

Ruhe in Frieden, Annie.