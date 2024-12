Anne Hathaways Bucket List

HQ

Anne Hathaway hat in einem Interview mit Women's Wear Daily ihre Wunschliste für zukünftige Projekte geteilt und dabei einen überraschenden Traum verraten: in einem Weihnachtsfilm mitzuspielen. Die Oscar-Preisträgerin nannte es ein "Bucket List"-Ziel, da sie sich im beliebten Urlaubsgenre noch nicht einen Namen gemacht hat.

Hathaway deutete auch mögliche Fortsetzungen von zwei ihrer bekanntesten Filme an, "The Princess Diaries" und "The Devil Wears Prada". Sie reflektierte liebevoll über ihre frühen Erfahrungen mit beiden und dankte den Teams und Regisseuren, die dahinter standen, für die Gestaltung ihrer Karriere.

In der Zwischenzeit wird sich Hathaway wieder mit Regisseur Christopher Nolan für ein geheimes Projekt zusammentun, bei dem eine All-Star-Besetzung zu sehen ist, darunter Zendaya, Tom Holland und Charlize Theron (Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf den folgenden Link klicken). Hathaway balanciert Nostalgie mit neuen Herausforderungen und ist nach wie vor einer der vielseitigsten Stars Hollywoods.