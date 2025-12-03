Anne Hathaway wird in A24s Mother Mary zum Popstar

Die Filmproduktionsfirma A24 hat den Trailer zu einem ihrer kommenden neuen Dramafilme veröffentlicht. Bekannt als Mother Mary, dreht sich diese Geschichte um einen fiktiven Popstar, gespielt von Anne Hathaway, die, wenn sie emotional belastet ist, beschließt, sich mit ihrer entfremdeten besten Designerin zu treffen, gespielt von Michaela Coel, alles vor ihrem großen Comeback-Auftritt.

Der Film scheint an manchen Stellen Phantom Thread zu kanalisieren, indem er die komplexe emotionale Bindung zwischen der Modedesignerin und ihrem Motiv erforscht, wobei er dies mit übernatürlichen und etwas schrecklichen Themen wie Ouija und Blutvergießen durchsetzt.

Die Handlungszusammenfassung für Mother Mary erklärt: "Lange vergrabene Wunden kommen an die Oberfläche, als der ikonische Popstar Mother Mary sich am Vorabend ihres Comeback-Auftritts mit ihrem entfremdeten besten Freund und ehemaligen Kostümbildner Sam Anselm wiedervereint."

Der Film wird von David Lowery von The Green Knight inszeniert und geschrieben, und zum Cast gehören außerdem Auftritte von Hunter Schafer, Kaia Gerber, FKA Twigs und weiteren. Er wird im Frühjahr 2026 Premiere feiern und den Trailer dazu könnt ihr unten sehen.